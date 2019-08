Le famiglie scelgono il parco per imparare divertendosi: boom di presenze agli Alberi Parlanti

Estate al Parco 2019: da inizio giugno si sono contati oltre 5.200 spettatori all’insegna della condivisione del divertimento per imparare e scoprire. Lo spettacolo del 28 agosto chiude la lunga rassegna del mercoledì pomeriggio dedicata ai bambini che, con i suoi appuntamenti seguiti da una sana merenda offerta al giovane pubblico, da giugno ha intrattenuto e divertito con la magia del teatro oltre 2.000 giovanissimi… e, come da tradizione, i nonni che accompagnano i bambini hanno sempre avuto accesso gratuito agli spettacoli! Aggiungendo a questi anche tutte le persone che hanno affollato il Parco degli Alberi Parlanti durante gli eventi – gratuiti e non – dedicati a vari temi (la Caccia al tesoro nel Parco, la Giornata dell’aria, la Giornata dedicata alle bolle di sapone giganti, il “weekend spaziale” dedicato ai 50 anni dall’allunaggio, gli appuntamenti della domenica pomeriggio con gli artisti del teatro di strada), gli ideatori e organizzatori di Estate al Parco hanno contato oltre 5.200 spettatori, in 19 appuntamenti, dal 9 giugno a oggi. Il Parco degli Alberi Parlanti inoltre continua ad essere visitato ogni giorno da famiglie e gruppi che decidono di condividere il format dell’imparare divertendosi che accomuna ogni attività proposta, in uno dei più bei “polmoni verdi” della città di Treviso. Ogni weekend rimangono aperti i percorsi Draghi dinosauri e animali estinti, Le macchine di Leo Da Vinci, Sognando la Luna, La magia delle immagini in movimento (info e orari su www.parcodeglialberiparlanti.it)