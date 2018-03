Pasqua con My little Pony al Conè

I My Little Pony sono pronti a festeggiare una Pasqua Ponica! Venerdì 30Marzo dalle 15 alle 19 Rainbow Dash e Pinkie Pie arrivano al Centro Commerciale Conè di Conegliano Veneto per dare vita a un pomeriggio magico e colorato all'insegna dell'amicizia. Vi aspettano: - My Little Pony Village dove potrete colorare, creare bacchette magiche, decorare ovetti e biscotti - Play and Fun area, un'area di gioco libero in cui potrete modellare formine e dolcetti in Play-Doh. - Corner make Up & Hairstyle dove farvi truccare e pettinare come delle vere Pony - Area lettura dove rilassarvi e leggere le storie di My Little Pony Inoltre, vi aspettano dolcissime sorprese di Pasqua! Alle 16.00 e alle 17.00 sarà possibile incontrare Pinkie Pie e Rainbow Dash e scattare con loro una fotografia. Alle 18.00 appuntamento con lo Storytelling: "Il potere dell'amicizia" un racconto magico ed emozionante con protagonisti Rainbow Dash e Pinkie Pie. Al termine, consegna dei diplomi dell'amicizia. Manda una email con oggetto "Conè” a mlp@leftloop.com e ritira un gadget durante l'evento. Info e dettagli Centro commerciale Conè Via San Giuseppe 25 Conegliano Veneto 0438/418888 https://www.facebook.com/events/2027839484104236/?ti=icl