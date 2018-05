Piante ornamentali: a Treviso due incontri per salvarle da malattie e parassiti

TREVISO Le imprese che operano nel settore del verde di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana hanno organizzato due incontri formativi che si svolgeranno nelle serate del 7 e 21 maggio, alle ore 20.30 presso la sede di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, dedicati alla disamina delle principali e più diffuse malattie che interessano alberi e arbusti, aventi origine parassitaria o climatica, che provocano danni importanti anche dal punto di vista estetico paesaggistico.

Sono purtroppo in costante aumento i parassiti e le patologie estranee ai nostri territori che stanno intaccando piante che sino a pochi anni fa venivano considerate resistenti. Si tratta di uno degli effetti collaterali della globalizzazione, dello scambio di merci e degli spostamenti di persone da un polo all’altro del Pianeta. Il ricorso indiscriminato all’uso di sostanze chimiche per debellarli non si rivela la soluzione al problema non solo da un punto di vista ambientale ma anche da un punto di vista normativo dato che le leggi sono sempre più restrittive. La gamma di soluzioni per fronteggiare le emergenze, che si traducono in ingenti danni economici, deve contemplare strumenti e conoscenze sempre più affinati e puntuali che devono divenire patrimonio dei professionisti del settore. Il percorso formativo prevede due sessioni di lavoro nel corso delle quali, grazie al qualificato apporto del dottore forestale Anna Bar, saranno illustrati i trattamenti più idonei ed efficaci alla cura delle patologie, alla luce della normativa di riferimento e di quanto indicato dal Piano di Azione Nazionale, PAN, sull'impiego dei prodotti fitosanitari.