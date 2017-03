Inizio di stagione ricco di medaglie per Pietro Cangialosi e il DLF Treviso

Archiviata la stagione invernale con uno splendido tris di vittorie, D'inverno sul Po in singolo juniores, campionati indoor del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, il forte singolista junior del Dopolavoro Ferroviario di Treviso, Pietro Cangialosi, già maglia azzurra ai campionati mondiali di Rotterdam nel singolo, ha iniziato al meglio la stagione remiera 2017 con una splendida vittoria alla regata interregionale di San Giorgio di Nogaro del 12 marzo replicando la settimana successiva a Ravenna dove ha conquistato la medaglia d'oro anche nel singolo senior.

I suoi compagni di squadra non sono stati da meno e alla regata di San Giorgio di Nogaro hanno conquistato l'oro con Isacco Rizzato e l'argento con Mattia Pagnin 7,20 cadetti. Ottime prestazioni anche da parte di Alessandro Pinni e Alessandro Biasetto nel singolo PL e Roberto Kocaj nel 7,20 cadetti. Prossimo appuntamento il Primo Meeting nazionale di Piediluco del 1 e 2 aprile p.v. dove Pietro Cangialosi cercherà di mettersi in luce nelle gare valutative del singolo e del doppio valide per la formazione del gruppo che andrà a comporre la squadra nazionale juniores guidata dal capo settore Valter Molea.