Lutto nel mondo imprenditoriale trevigiano, morto Antonio Tonella

Grave lutto nel mondo dell'imprenditoria trevigiana. Si è spento alla giovane età di 51 anni il noto imprenditore trevigiano Antonio Tonella. Dopo anni di lotta contro un male incurabile, un tumore che non gli ha lasciato scampo, Antonio ha salutato i suoi cari lo scorso 6 marzo, lasciando un incolmabile vuoto come figlio, come padre e come socio. Antonio era infatti il co-titolare di una nota azienda produttrice di pavimenti in legno con sede a Pieve del Grappa, la CP Parquet: ricopriva il ruolo di responsabile di ricerca e sviluppo e della colorazione. Lascia la moglie Donatella e le tre figlie Eleonora, Chiara ed Arianna.

La CP Parquet, storica realtà fondata nel 1982, conta ben 40 dipendenti ed un fatturato annuo che supera ormai i 15 milioni.