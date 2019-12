Dopo 60 anni è ancora vivo il ricordo di Fausto Coppi

Gli appassionati di ciclismo sanno che l’appuntamento al Tempio del Ciclista di Calderba avviene la prima giornata festiva dell’anno ( la più vicina al 2, data della scomparsa di Fausto Coppi ), questa edizione sarà celebrata il 5 gennaio . Il ritrovo al Capitello per ricordare Fausto Coppi è fissato alle ore 10.30, quest’anno sarà il 60° anniversario dalla sua scomparsa, sono attesi diversi gruppi di ciclisti, i principali partiranno da Treviso e San Vendemiano. Dopo il ricordo di Fausto Coppi, all’interno della Chiesetta verranno ricordati gli ex professionisti della Provincia di Treviso e verranno esposte le foto di 2 ciclisti scomparsi nel 2019 che sono : Sergio Toffoletto classe 1944 di Breda di Piave corse nel 1970 con la G.B.C. (squadra belga) mentre nel 1971 da individuale, è stato compagno di squadra di Rudi Altig, Domenico De Lillo, Sante Gaiardoni, Aldo e Diego Moser,Italo Guerciotti , solo per citarne alcuni. Fiorenzo Tomasin, fu ciclista professionista dal 1959 al 1961. Nato a Cimetta di Codognè nel 1934 cominciò a pedalare con gli allievi vincendo tra l'altro la Coppa Adriana. Da dilettante è stato azzurro ai Campionato Mondiale di Frascati, nel 1955 e poi nel '56 a Copenaghen. Corse da professionista nel 1959 con la San Pellegrino, 1960 Atala e nel 1960 Europhon, è stato compagno di squadra con i ciclisti della zona Vito Favero e Giuseppe Vanzella . Ad attendere i numerosi appassionati con Tè caldo e brulè fumante ci saranno gli amici del gruppo Fausto Coppi di Calderba che al termine della commemorazione hanno organizzato una gara di ciclocross (quest’anno valida per il Campionato Nazionale dei Donatori del Sangue).