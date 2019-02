Stefania Andriola, meteorina delle reti Mediaset, madrina d'eccezione a Ponte di Piave

Per il 50° anniversario dell'associazione ciclisti Polyglass di Ponte di Piave, ospite dal mondo dello spettacolo Stefania Andriola, la torinese si è lasciata intervistare dal giornalista sportivo Giacinto Bevilacqua che per l'occasione ha presentato il suo ultimo libro"100 Coppi", il 2019 sarà l'occasione per festeggiare a ferragosto presso il Tempio del Ciclista anche il 50° della sagra Calderba, non è ancora definito il programma, ma dopo il successo della serata con la meteorina,il gruppo promette ospiti interessanti dal mondo del ciclismo .