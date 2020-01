Demenza, lutto e cremazione: tre incontri dedicati a Preganziol

In occasione dei 50 anni di attività, l’Impresa di Onoranze Funebri Benetello di Preganziol propone tre appuntamenti informativi aperti alla cittadinanza. “Il tempo davanti – prendersi cura di sé e dei propri cari nel tempo della fatica” è questo il titolo del ciclo d’incontri che prenderà il via giovedì 6 febbraio guardando alla demenza con gli occhi dei familiari che si prendono cura di un proprio caro affetto da questa malattia; proseguirà giovedì 27 febbraio approfondendo i vissuti psicologici di chi affronta un lutto per poi concludersi giovedì 19 marzo parlando della cremazione con l’intento di fare chiarezza in merito ai tanti dubbi e credenze connesse a questa pratica. Le tematiche individuate dal titolare Thomas sono quelle che coinvolgono maggiormente le famiglie che quotidianamente si rivolgono alla sua impresa e che hanno trovato nella sua sensibilità e professionalità il terreno fertile per diventare un’opportunità di apertura al territorio.

Per la realizzazione del ciclo d’incontri, Benetello si è rivolto al dott. Lorenzo Bolzonello, psicologo di Treviso che collabora con le imprese funebri della provincia sia nell’ambito dell’elaborazione del lutto, sia come cerimoniere per i riti funebri laici. Gli appuntamenti, che hanno ricevuto il patrocinio di AsseT, l’associazione locale dei commercianti, avranno luogo alle 18.30 presso la Sala Granziol in via T. Vecellio 167 a Preganziol.