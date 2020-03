Defibrillatori a Preganziol e nelle frazioni, scatta la mobilitazione

Approvata all’unanimità nell’ultimo consiglio comunale del 27 febbraio, la mozione presentata dal gruppo consiliare della Lega, su proposta del consigliere Alberto Marton, per l’installazione di defibrillatori automatici esterni, nei luoghi di aggregazione ad oggi sprovvisti degli stessi. «In Italia ogni anno -si legge in un comunicato- circa 50.000 persone perdono improvvisamente la vita a causa di patologie cardiache sia durante attività sportive e ludiche che a riposo. Il 65% di questi eventi avviene in presenza di testimoni che, con le giuste attrezzature, potrebbero salvare una vita. “Fondamentale è il tempo: se la defibrillazione viene effettuata entro 5 minuti, il tasso di sopravvivenza è del 50 %, contro un 2% in assenza di un’adeguata assistenza immediata. Le diagnosi attraverso gli attuali defibrillatori sono accurate nel 99% dei casi e il loro utilizzo è possibile anche da parte di personale non sanitario”. Vanno inseriti non solo nei siti classici quali scuole ed edifici pubblici, ma anche nei luoghi di aggregazione presenti sia a Preganziol che nelle sue frazioni; speriamo di salvaguardare in questo modo la salute di tutti i nostri concittadini e auspichiamo che i nuovi defibrillatori vengano acquistati e installati il più presto possibile».