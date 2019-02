Casa degli Alpini a Preganziol, allarme degrado dei residenti

Ieri la nostra concittadina Fiorella Gasparini ha contattato noi di Preganziol Viva per segnalarci una situazione di degrado ma, soprattutto, di potenziale pericolo in quanto in prossimità della Casa del Alpini in zona IperLando a Preganziol ci sono due tombini scoperti, i marciapiedi dissestati oltre alla cronica scarsa illuminazione e alla vergognosa situazione di sporcizia e incuria che è fin troppo diffusa nel nostro comune. Particolarmente critica è la presenza di un tombino completamente aperto nel quale un bambino piccolo oppure un cane potrebbe cadere. Anche un adulto distratto che ci inciampasse probabilmente non ne uscirebbe senza conseguenze. Il comitato Preganziol Viva si attiverà al più presto, come sempre succede a seguito delle segnalazioni che ci giungono dai nostri concittadini, a contattare l'amministrazione comunale segnalando la situazione e richiedendo un pronto intervento per sistemare quanto prima almeno le criticità legate alla sicurezza delle persone.

Per Preganziol Viva

Christian Badin e Roberto Ciocca