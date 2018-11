Preganziol saccheggiata dai ladri, residenti in rivolta

Ieri sera, in un intervallo di tempo tra le 17.30 e le 19.30, in pieno pomeriggio anche se con oramai il buio calato, la casa della mia vicina (abita da sola di fronte a me!) è stata depredata. In pochi minuti dei malviventi si sono arrampicati probabilmente usando le tubature del gas in terrazza, hanno forzato una porta finestra e sono entrati. Hanno messo a soqquadro tutta la casa facendo man bassa di ori (che erano principalmente i ricordi di famiglia dei genitori defunti) dei pochi contatnti che hanno trovato. Mentre erano dentro hanno pure chiuso a chiave dall'interno il portoncino di ingresso dell'appartamento per evitare di farsi prendere in caso di ritorno improvviso della proprietaria di casa. Morale "oltre il danno la beffa!" Lei ha chiamato il fabbro spendendo 150€ perchè pensava che si fosse rotta la serratura. Aperta casa si è trovata davanti ad una devastazione. Tutto, ma proprio tutto buttato fuori dai cassetti e dagli armadi. Tutte le sue cose "toccate" anche le più intime. Porta finestra della terrazza dilaniata. Mi ha chiamato e devo dirvi che sono rimasto io stesso impressionato. Ho pensato subito "E se passavano da me? E se era a casa da sola la mia compagna?" Devo dirvi onestamente che per la notte non ho dormito sereno. Lei invece è stata i npiedi tutta la notte sconfortata cercando di mettere ordine e di capire quanto e cosa aveva perso. Sicuramente la serenità. Adesso la mia vicina è terrorizzata e si chiude in casa. Oggi sono andato a comprarle dei piccoli allarmi per le porte e dei fermi per le tapparelle. Nel week-end cercherò di ritagliare un pò del poco tempo disponibile che ho per montarli al fine che lei riesca (spero) a dormire un pò più serena. Per i soliti che scrivono i commenti "del cavolo" anticipo che "si, sono stati chiamati i Carabinieri, si è stata fatta regolare denuncia". La foto degli interni è stata presa dainternet. La signora non ha, giustamente, voluto che facessi foto in casa. Comunque la situazione non era tanto diversa da questa... Ciliegina sulla torta, per terminare, ho saputo stasera che hanno rubato anche nel condominio accanto al nostro e hanno cercato di fare una effrazione in un altro appartamento senza riuscire ad entrare. Sempre negli stessi orari del tardo pomeriggio. E ieri sera hanno rubato a casa di mia cognata a Mogliano.. ma questa è un'altra storia... Caro Sindaco, sempre tutto sotto controllo? Forse non sarebbe meglio che le polizia locale facesse qualche giro in più per le frazioni invece di stare sulle vie principali a fare cassa?

Roberto Ciocca Comitato Preganziol Viva