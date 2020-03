«Il padrone non rispetta le norme di sicurezza»

Faccio riferimento all’articolo “il padrone ha detto no”, scrivo un’altra segnalazione in quanto ho riconosciuto l’azienda, che è quella per cui lavoro. Non solo si tratta di un’azienda di servizi che non riesce ma soprattutto che non vuole attivare lo Smart working, ma non vengono rispettate nemmeno le semplici regole di sicurezza. Due persone per scrivania, 25 persone in uffici da 15, tutti in mensa con le posate monouso, con i turni da 20 minuti ma con i tavoli tutti attaccati. Non vuoi rischiare la tua salute e quella dei tuoi famigliari perché hai bimbi piccoli o persone anziane? Non preoccuparti utilizza pure tutte le tue ferie. Sono davvero indignato che nel 2020 in una situazione particolare come quella di oggi esistano ancora “padroni” che non capiscono il valore del dipendente e che mettono il fatturato prima delle persone!