Al via il premio letterario "La Clessidra"

Riprende vita e impulso il premio letterario La Clessidra che per cause di forza maggiore, ha visto un'implacabile battuta d'arresto. Con l'entusiastica e infaticabile partecipazione dell'Associazione culturale Polvere di Stelle di Terni il Premio "La Clessidra" richiama gli scrittori di tutta Italia a proporre le proprie opere di poesia, prosa e teatro. Una giuria di esperti, appassionati scrittori, valuterà i testi. Termine di partecipazione 31 Marzo 2018. Bando e scheda partecipazione su: https://www.concorsoletterariolaclessidra.it/ oppure sulla pagina facebook: Premio Letterario La Clessidra per info scrivere a: premiolaclessidra@gmail.com