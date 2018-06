Premio letterario San Paolo: ultimi giorni per partecipare al concorso

TREVISO Mancano pochi giorni alla scadenza della bando di gara della XXI Edizione Biennale del Premio Letterario San Paolo, concorso di poesia e scrittura nato nell’omonimo quartiere cittadino più di quarant’anni fa. La Frontiera: viaggio, sogno e identità è il tema della ventunesima edizione, annunciato sul sito lo scorso febbraio.

Il termine ultimo per l’invio delle opere è previsto per il prossimo 5 giugno. Il premio, patrocinato dalla Regione del Veneto, dalla Provincia e dal Comune di Treviso, è articolato in quattro sezioni, di cui una riservata ai giovani scrittori delle scuole di ogni ordine e grado. Nell’intento di preservare e tramandare la tradizione, la cultura e il carattere civile e morale delle genti del Veneto, una categoria del Premio San Paolo è riservata alla poesia dialettale veneta. Frontiera dunque l’ambiziosa tematica sulla quale poeti e aspiranti scrittori sono chiamati a confrontarsi, frontiera intesa come metafora di vita, della storia e del divenire dell’uomo. Un tema oggi più che mai di stretta attualità nella portata del fenomeno migratorio; immediato anche il richiamo alla Grande Guerra e alle sponde di quel fiume, il Piave, sacro alla Patria, frontiera e teatro di grandi battaglie. La selezione delle opere sarà effettuata da esponenti del mondo culturale trevigiano – fa sapere l’organizzazione – sotto l’egida guida del presidente di giuria, Guido Lorenzon. “Stiamo già lavorando alla cerimonia di premiazione, che si terrà nel mese di ottobre in un’importante sede cittadina. Ci stiamo confrontando con artisti, pittori e scultori trevigiani che anche quest’anno hanno accettato di collaborare e arricchire l’immagine di questo Premio con le loro opere.”