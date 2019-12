Premio letterario San Paolo 2020: al via la XXII edizione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La XXII edizione biennale del Premio Letterario San Paolo, promosso da NOI San Paolo APS , è al nastro di partenza. Nel bando, appena pubblicato, il termine ultimo per l'invio delle opere di prosa e di poesia è indicato per il prossimo 10 marzo 2020.

Scrittori e poeti sono chiamati a cimentarsi sul tema “Volti della vittoria”, prendendo ispirazione da una delle tante sfaccettature: conquista successo illusione fortuna speranza. La cerimonia di premiazione è prevista per sabato 23 maggio 2020 all’auditorium del Museo di Santa Caterina di Treviso. Il Concorso è articolato in quattro sezioni: A) Racconto B) Poesia C) Poesia in un dialetto veneto D)Racconto per la Sezione riservata agli studenti della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado. La selezione delle opere sarà effettuata da una giuria presieduta dal giornalista e scrittore Guido Lorenzon e composta da esponenti del mondo culturale trevigiano. I premi consisteranno, per il primo classificato di ogni sezione, in buoni per l’acquisto di libri o di editoria elettronica. Inoltre ai primi tre classificati di ogni sezione saranno assegnati attestati di merito e, grazie alla generosità di artisti trevigiani, opere d’arte che arricchiscono, ormai per tradizione, l'immagine del Premio. Nelle scorse edizioni sono state attribuite opere di Simon Benetton, Bruna Brazzalotto, Toni Buso, Achille Costi, Stefano Cusumano, Franco Fonzo, Vittorio Martin, Maurizio Marzano, Giuseppe Nicoletti, Mario Sutor, Antonio Zuccon. Le opere finaliste saranno raccolte in una pubblicazione presentata il giorno della premiazione. Il concorso è patrocinato e sostenuto dal Comune di Treviso, dalla Provincia di Treviso e dalla Regione del Veneto. Il Premio Letterario San Paolo è nato nel lontano 1977 nel cuore del quartiere San Paolo con lo scopo di offrire, in un ambiente di periferia allora in via di formazione, un'occasione di crescita culturale attraverso lo strumento della lettura e della scrittura creativa. Negli anni il Premio ha mantenuto questo suo radicamento nel territorio grazie anche alla collaborazione e al sostegno di associazioni culturali e di attività locali; nel contempo ha saputo farsi conoscere e apprezzare a livello nazionale da un vasto numero di scrittori e poeti ed è ormai diventato un evento significativo nel panorama culturale della città di Treviso.

Per ulteriori informazioni Segreteria: prof. Luigi Cesaroni Cell. 328 3237956 premioletterario@noisanpaolo.it Sede del Comitato Organizzatore: c/o NOI San Paolo APS - Via Grecia, 2 – 31100 Treviso www.premioletterariosanpaolo.it

