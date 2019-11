Standout Woman Award 2019: vince la trevigiana Maria Laura Piva Pezzato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La trevigiana Maria Laura Piva Pezzato, Presidente regionale del Movimento Italiano Casalinghe, ha ricevuto il premio internazionale Standout Woman Award 2019, dedicato a donne semplici che fanno cose eccezionali.

Il comitato di valutazione del premio internazionale ha assegnato questo importante premio a Maria Laura per i risultati ottenuti nel riconoscimento del ruolo e del valore della donna nel contesto sociale, per essere così diventata un punto di riferimento per le nuove generazioni. Alla guida da più di ventenni del movimento veneto, Maria Laura si è impegnata nel sostenere e sensibilizzare il territorio su temi fondamentali attraverso numerose iniziative e progetti: dall’introduzione dello screening mammografico per la prevenzione dei tumori al seno alla ricerca sui farmaci per la salute delle donne, dal ruolo decennale nell’Osservatorio Epidemiologico nazionale per la salute e la sicurezza negli ambienti di vita presso l’ISPESL –Ministero della Salute alla prevenzione dell’alcol alla guida, dalle mostre fotografiche dedicate al ruolo della famiglia come perno fondamentale nella costruzione del nostro paese, alla promozione del riconoscimento del valore sociale, economico e previdenziale del lavoro casalingo, richiamando l’attenzione di una parità giusta anche fra le donne.

Il comitato di valutazione è composto dalle associazioni nazionali ed internazionali tra cui UnWomen Comitato nazionale Italia, EWMD (European Women Management Development) International, ANDE, INRETEDONNE. Il Premio è sostenuto dalla Consigliera Nazionale di parità, dalla Consigliera Regionale, dalla Regione Lombardia, dall’ANCI Lombardia , dalla Commissione Europea e dalle Associazione del Comitato di valutazione. CHI E' PIVA PEZZATO MARIA LAURA. Ha svolto per dieci anni l’attività di amministratrice e arredatrice nell’azienda familiare. Dal 1992 è Presidente regionale e componente del Direttivo nazionale del Movimento Italiano Casalinghe MOICA. Ha organizzato numerosissimi convegni su temi sociali, ha presentato la proposta di legge MO.I.CA affinché il Parlamento Europeo vari un accordo con le Case Automobilistiche per lo studio e la realizzazione di un dispositivo da applicare obbligatoriamente a tutti i veicoli a motore che blocchi l’accensione del mezzo in caso il conduttore abbia assunto alcol e/ o stupefacenti.