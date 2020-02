Un’avventura ambientata alla fine del 1700, immersa in una tipica atmosfera gotica, ci farà vivere il brivido del mistero. Una creatura terrificante è il nemico da sconfiggere. Foreste lugubri, un castello, nobildonne affascinanti e due impavidi amici che, attraverso la loro intelligenza e le loro qualità di provetti cacciatori, tenteranno in tutti i modi di scacciare il terrore da un piccolo paese in Romania. Vinceranno? O sarà il male a trionfare?