Problema fibra ottica a Mareno di Piave

Questa estate (2017) sono stati fatti dei lavori a Mareno di Piave per la fibra ottica, visto che il comune aveva firmato nella primavera dello scorso anno (2017) un accordo con la Tim. A dire tutti gli articoli in rete si doveva attivare nel giro di pochi mesi e anche secondo il consigliere comunale di Mareno. Peccato che ad oggi il consigliere non ha idea di come procedono i lavori e nemmeno una data di conclusione. Trovo assurda questa condizione, anche perché nel comune adiacente (Santa Lucia di Piave) è stata attivata la fibra, come in moltissimi comuni vicini. Da tutti i dati visti in rete, secondo anche il sito del ministero dello sviluppo, tutti i comuni sono raggiunti.