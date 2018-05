Prove di evacuazione per incendio alle scuole di Monastier: missione compiuta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

MONASTIER Venerdì mattina 25 maggio, alle ore 9.30, sul lato sud della scuola primaria di Monastier è stato simulato un principio di incendio, con fumo che entrava nelle classi e il ferimento di una signora del personale ATA (personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola).

Immediato è scattato l'allarme e la messa in pratica del piano di evacuazione, rispetto al quale i bambini vengono aggiornati due volte l'anno. Sul luogo sono intervenuti i mezzi e i volontari dei vigili del fuoco di Treviso, della Croce Verde e della Protezione civile i Monastier, i sanitari del Suem 118 di Treviso, i Carabinieri di San Biagio di Callalta, la Polizia locale, con il supporto degli uffici municipali di Monastier e del Forum della Famiglia. In totale sono stati coinvolti i 190 bambini che frequentano la scuola primaria di Monastier e i 60 bambini della vicina scuola d'infanzia, con i loro insegnanti, che hanno testato il piano di sicurezza. Tutti sono stati portati all'esterno degli edifici, secondo le procedure previste dal piano, mentre i Vigili del Fuoco si occupavano di spegnere il simulato incendio ed i sanitari prendevano in carico la cura delle persone ferite. “Era la prima volta che organizzavamo un'esercitazione pratica a questo livello, coinvolgendo contemporaneamente i due plessi scolastici – spiegano la sindaca di Monastier, Paola Moro, e Stefano Dussin, assessore alla Scuola – siamo molto soddisfatti di come è andata e del buon livello di coordinamento e di collaborazione che abbiamo riscontrato, a tutti i livelli. Un grazie speciale va a Sergio Zambon istruttore dei Vigili del Fuoco, a Valter Pietrangelo responsabile del Suem e a tutti i volontari, alla direzione scolastica e al personale del municipio coinvolti per il buon esito dell'evento”. Dopo la parte con i piccoli, durata all'incirca un'ora, comprensiva anche di una merenda conclusiva, un altro momento significativo è stata la successiva verifica fra il personale di pronto intervento e i volontari, per capire gli aspetti eventualmente da migliorare nel coordinamento fra gli attori coinvolti, che operano per la sicurezza e l'incolumità delle persone.