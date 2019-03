Puliza dell'Arena di Preganziol

A seguito dell'ennesima segnalazione di alcuni nostri concittadini che ci hanno informato della presenza di vetri di bottiglie rotte nelle gradinate dell'Arena di Preganziol (zona piscine), potenzialmente pericolose soprattuto per la presenza nell'area di bambini, abbiamo deciso di intervenire di persona con un piccolo ma significativo gesto pratico. Se tutti collaboriamo per mantenere la città più pulita questo va a beneficio del bene comune e dell'ambiente. Evitiamo di disperdere mozziconi di sigarette, involucri di plastica o quant'altro. A tutti piace vivere in un ambiente sereno e pulito. Per arrivare a tutto ciò è richiesto un piccolo sforzo da parte di ognuno. Prenderemo in mano la scopa per primi e puliremo Preganziol.