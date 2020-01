Treviso: «Dal 18 dicembre Contarina non passa a raccogliere la Carta»

La raccolta dei rifiuti da parte di Contarina torna a far discutere. A Treviso, nel quartiere di San Pelajo i residenti hanno segnalato una serie di disagi legati alla raccolta della carta.

«Sotto le festività natalizie - scrivono - è indispensabile che avvenga la raccolta rifiuti visti i "pacchi regalo", le cene e quant' altro ma nulla dal giorno 18 dicembre ad oggi , la popolazione di Treviso deve farsi bastare un bidone. Da cliente , perché noi siamo clienti non utenti perché paghiamo, sono schifato e indignato, sia per la igiene della città che per la organizzazione della raccolta rifiuti».