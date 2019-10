Raccolta fondi de “I bambini delle fate” per l’inclusione dei ragazzi con autismo

Dopo il successo del 2018 torna nei negozi Toys Center e Bimbostore la raccolta fondi a favore de “i Bambini delle Fate”, l’impresa sociale che dal 2005 si occupa di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale a beneficio di famiglie con bambini e ragazzi affetti da autismo e altre disabilità.

Un importante gesto di solidarietà che lo scorso anno ha visto i clienti delle due insegne donare ben 153mila euro. Una cifra straordinaria che ha permesso la nascita della “Banca del Tempo Sociale” nelle provincie di Lodi e Roma, l’iniziativa de “I Bambini delle Fate” che entra nelle scuole superiori per avvicinare gli studenti tra i 16 e i 20 anni a ragazzi con autismo e disabilità. Un’occasione per trascorrere due ore di tempo a settimana insieme e creare nuovi legami all’interno di un progetto organizzato, supportati da un tutor dell’associazione. Agli studenti che aderiscono all’iniziativa viene riconosciuta la possibilità di avere dei crediti formativi e di ricevere una borsa di studio. Dal 17 ottobre al 24 dicembre sarà dunque possibile tornare nei centri Toys Center e Bimbostore presenti lungo tutto lo stivale e dare il proprio contributo all’integrazione; un gesto semplice per rendere il prossimo Natale ancora più speciale. Cristiano Flamigni, Toys Center & Bimbostore Business Unit Director, dichiara «I ragazzi e le famiglie sono al centro del nostro impegno quotidiano e siamo onorati e orgogliosi di poter tornare ad essere il touchpoint della raccolta fondi che parla di inclusione e integrazione tra i giovanissimi. Sono certo che i nostri clienti sapranno, come lo scorso anno, dimostrare quella generosità che ha consentito di raggiungere risultati che sembravano impossibili». Franco Antonello, fondatore de “i Bambini delle Fate” aggiunge. «Siamo veramente lieti di tornare a ricevere il sostegno di due storiche realtà da sempre vicine ai bambini. È grazie alla generosità di tutti che oggi possiamo dare concretezza all’integrazione. Un percorso importante che siamo entusiasti di condividere». Tutto pronto dunque: oltre 200 i negozi che aderiscono all’iniziativa con cui dare il via a nuovi progetti della Banca del Tempo Sociale.