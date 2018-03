R@psodia: una Rete di donne per conoscere, condividere, crescere, insieme

Giornata dedicata alle imprenditrici e libere professioniste di oggi e di domani. Rete al Femminile di Treviso* organizza per il 18 marzo una serie di incontri per comprendere quali siano gli strumenti necessari alla libera professione arricchiti da testimonianze di donne che hanno realizzato la loro idea imprenditoriale. Ci saranno le professioni dell'area culturale, dell'area benessere e consapevolezza e poi tanti workshop, conferenze, esposizioni delle artigiane con attività dimostrative, estemporanee artistiche e attività per i più piccoli (laboratori creativi, teatrali, letture animate per bambini dai 3 ai 13 anni) il tutto racchiuso in un’unica giornata dalle 9.30 alle 18.00 presso la Barchessa di Villa Giovannina (Villorba, TV). Evento gratuito. Si consiglia la prenotazione tramite Eventbrite Per rimanere aggiornati sul programma: Facebook o Instagram “Rete al Femminile Treviso”