Fase 2: dal 4 maggio riaprono i concessionari Harley-Davidson

"Accendete i motori…siamo pronti per ripartire!". Questo è lo slogan che annuncia la riapertura dei concessionari Harley-Davidson di Treviso e non solo. Dal 4 maggio, seguendo tutte le norme previste dall’ultimo DPCM anti Coronavirus, torneranno a pieno regime tutte le reti di vendita. Con la Fase 2 si avrà la possibilità di riaprire il settore manufatturiero e dell’automotive. Questo comporterà, che oltre alle fabbriche di moto e auto, riapriranno anche i concessionari per la vendita diretta dei propri mezzi. Una conferma positiva, per noi cittadini, quella di poter tornare in negozio e così visionare, o acquistare, le nostre amate due ruote già in esposizione e pronte per la consegna. Un altro lato positivo sarà quello di portare la nostra moto a seguire controlli e/o tagliandi. Tutto ciò seguendo le regole di base del DPCM del 26 aprile, dove si potrà accedere al concessionario solo previo appuntamento, onde evitare assembramenti, e mantenendo scrupolosamente la sicurezza anti-contagio. Da ricordare di avere con sé la propria autocertificazione, che come decretato dal Governo: “Le attività commerciali aperte vanno considerate essenziali in base alla normativa emergenziale…”, si potrà andare tranquillamente dal concessionario più vicino alla propria residenza, considerato “essenziale” come così emanato. L’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE) si raccomanda di premunirsi sempre di un valido attestato che dia conferma dell’appuntamento richiesto (ad esempio un’email, un messaggio WhatsApp, ecc.), questo per evitare controlli eccessivi da parte delle forze dell’ordine.