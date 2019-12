Rifiuti abbandonati dopo Natale: tre sacchi lasciati alla fermata del bus

Terminati i cenoni della vigilia e le grandi abbuffate dei pranzi di Natale, restano i rifiuti e gli avanzi da smaltire. In Via Feltrina però, nel quartiere di San Liberale, qualche incivile ha deciso di liberarsi dell'immondizia delle feste in modo davvero meschino.

Nel giorno di Santo Stefano, gli automobilisti in transito davanti alla fermata per gli autobus all'altezza del civico 68, hanno infatti notato 3 sacchi neri lasciati sotto la pensilina riservata a chi prende l'autobus. Dopo i recenti casi di eco-vandalismo scoperti dalle telecamere del Comune, questi trevigiani non hanno nemmeno gettato la spazzatura nei cestini comunali, preferendo abbandonarla lungo la strada in un luogo frequentato da molti residenti diretti in centro con l'autobus. Con i servizi di raccolta rifiuti rallentati per le festività potrebbero volerci diversi giorni prima che i sacchi pieni di spazzatura vengano correttamente rimossi e smaltiti.