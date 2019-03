Rifiuti abbandonati in strada ogni lunedì: i residenti scrivono a Contarina

All'inizio sembravano essere dei casi isolati e sporadici, poi la frequenza degli abbandoni è aumentata fino a ripetersi, con cadenza settimanale, ogni lunedì.

Residenti esasperati nella frazione di Guarda, a Montebelluna, per colpa di un eco-vandalo che tutte le settimane abbandona numerosi sacchi neri stracolmi di rifiuti in via Feratine Vecchia, nel primo tratto di strada che si incontra venendo da via Risorgimento. In un primo momento i residenti avevano segnalato l'accaduto attravestso l'applicazione di Contarina che permette di segnalare all'azienda i casi di rifiuti abbandonati in provincia. Quando i casi di abbandono hanno assunto cadenza settimanale però, i cittadini hanno deciso di scrivere una lettera a Contarina per chiedere di risolvere il problema con delle videocamere o dei controlli in grado di identificare l'eco-vandalo in azione.