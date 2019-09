Rifiuti abbandonati a Lancenigo: caccia ai responsabili

Tra il bellissimo verde che la zona di Lancenigo offre ogni giorno, incombe la visione di sacchi neri della spazzatura abbandonati lungo i fossi della strada.

Dopo Via Galanti, nella frazione di Lancenigo un’altra via è diventata teatro di nuovi abbandoni di rifiuti, il suo nome è Via Franchini. Scrivo queste parole perché voglio segnalare che i molti studenti, che percorrono quella via per andare alla fermata dell’autobus, sono costretti a vedere questo bruttissimo “spettacolo”. Inoltre sottolineo che la via é situata in una zona strategica tra scuole superiori, stazione dei treni e strade che portano in centro, quindi ahimè bisogna trovare una soluzione al più presto, perché ne va dell’immagine del comune. Infine vi segnalo che, domenica 15 settembre, lungo la Via galanti e Via franchini, sono stati rilevati due nuovi casi di abbandono. L'appello al Comune è quello di intervenire al più presto.

Segnalazione di Carlo Baliviera