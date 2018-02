Rifiuti abbandonati a cielo aperto: chiesto un numero verde per denunciare gli abusivi

TREVISO Continua la denuncia del comitato “Treviso più pulita” sull’abbandono dei sacchetti dell'immondizia nella periferia di Treviso. "Non si può di certo pretendere che la città venga riempita di telecamere ad ogni angolo, crocicchio o quant’altro, ma si può pretendere che i cittadini si comportino in maniera educata, rispettosa e consapevole che non si possono lasciare rifiuti ovunque considerando che, bene o male, abbiamo un servizio fornito da Contarina" dichiara il presidente del comitato, Ilario Del Bel.

Da oltre un mese il comitato continua a denunciare questa nuova discarica a cielo aperto in via Medaglie d’oro, dopo le piscine Zambon. Visto il perdurare di questa situazione un po’ in tutti i quartieri, “Treviso più pulita” ha deciso di proporre che venga istituito un numero verde fisso a servizio dei cittadini, tramite il quale si possano denunciare direttamente a Contarina gli abbandoni abusivi. In questa maniera possono programmare per il giorno seguente un passaggio di un loro operatore per la raccolta dei rifiuti abbandonati. Una soluzione semplice e di facile realizzazione per rendere la città più bella, accogliente e pulita.