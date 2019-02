Ritardi nella consegna della posta: residenti sul piede di guerra

Nuovi problemi con la consegna della posta ordinaria per i trevigiani residenti nella zona di San Giuseppe. Nonostante sia noto a molti cittadini che il servizio non viene effettuato tutti i giorni, da due mesi a questa parte i ritardi nelle consegne sono aumentati di giorno in giorno e hanno creato non pochi disagi ai residenti che, in molti casi, non hanno più ricevuto né lettere né bollette.

In molti hanno deciso di organizzarsi in altro modo, anche attraverso internet, per avere ristampe di bollettini o fatture di utenze per poterle pagare ma la pazienza dei trevigiani sembra ormai arrivata al limite. «Abbiamo già comunicato agli uffici postali il problema - fanno sapere - già inviato il modulo di reclamo alle Poste ma sembra che il problema non sia loro e la risposta è sempre la stessa: "non sappiamo cosa dire". Intanto però gli interessi per i ritardati pagamenti delle bollette sono a spese dei cittadini e non delle Poste» concludono infuriati. Una situazione che i cittadini si augurano possa essere risolta nel minor tempo possibile.