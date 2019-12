Rucker Sanve non passa a Pavia ma resta al comando

Inciampa di nuovo in terra lombarda la Rucker Sanve, che dopo la grande vittoria casalinga contro Padova si arrende a Pavia al termine di un match quasi mai in discussione per i padroni di casa, che inellano così la 5ª vittoria di fila.

Partenza in pieno equilibrio tra le due formazioni nei primi minuti, con Pavia che però allunga nella seconda metà della prima frazione, arrivando fino al +18 di fine 2º quarto. La serata storta al tiro (2/22 dalla lunga distanza) non aiuta i bianconeri a restare in gara. Bianconeri che però serrano i ranghi in difesa e piazzano un piccolo break che ricuce lo svantaggio del 1º tempo. Non basta però purtroppo a riportare la Rucker in carreggiata, lasciando dunque le sorti del match più che meritatamente nelle mani di Pavia. Testa ora alla prossima gara casalinga contro Sangiorgese sabato prossimo in quel di Saccon per provare a riprendere il trend positivo e la testa della classifica! Ufficio stampa Rucker Sanve