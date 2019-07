San Giuseppe: l'area Cerd viene ripulita dai ragazzi

San Giuseppe, area Cerd, uno dei "luoghi del cuore" degli EVI, gli Eco Vandali Insulsi che insozzano a più non posso ogni angolo di territorio rimanendo , nella maggior parte dei casi, purtroppo, costantemente impuniti. Quelli che di primo acchito, percorrendo stamane l'Ultimo Miglio in area dogana , parevano stracolmi sacchi di rifiuti, per l'ennesima volta abbandonati dai delinquenti ambientali con l'arrogante insulsaggine che li contraddistingue, lungo le 2 bretelle che da viale della Serenissima portano all'ingresso del Cerd si sono rivelati una bellissima sorpresa che rinfranca quanti, invece , mettono l'anima per l'ambiente in cui vivono chiedendosi spesso se davvero ne valga la pena per l'impari battaglia che han deciso di combattere comunque. Sì, ne vale la pena! Specie quando vedi che non sei solo. Le foto documentano la raccolta delle immondizie buttate lungo i fossi, in mezzo ai coltivi, ai margini della strada più volte segnalate a chi dovrebbe attivarsi per la loro raccolta punendo, di pari passo, i responsabili di questo intollerabile scempio, Ad effettuarla un gruppo di ragazzi tra i 12 e 15 anni d'ètà coordinati in squadre sotto la supervisione di 2 adulti nell'ambito del campo di lavoro estivo "Piccoli grandi gesti in città, luglio 2019" come recita il biglietto appeso sui sacconi a testimoniare il lavoro, prezioso, svolto. Un'iniziativa encomiabile che va giustamente sottolineata con un grande "bravi!" ai protagonisti. Un modo per dire d'aver fatto davvero fruttare il periodo di vacanza. Nel ringraziarli di cuore auguro loro che questo "campo di lavoro" non rimanga estemporaneo ma divenga, per ognuno, permanente . con la presa di coscienza che salvare l'ambiente in cui si vive è salvare noi stessi e per farlo non servono, come hanno dimostrato concretamente, parole ma fatti, semplicemente fatti. Anche piccoli ma comunque fondamentali. Grazie ragazzi e bravi! Bravi davvero!