San Giuseppe, parte il completamento della ciclopedonale per l'aeroporto

TREVISO San Giuseppe, aperto stamane il cantiere per il completamento sino all'aeroporto Canova della ciclopedonale che attualmente terminava poco dopo la chiesa parrocchiale. Un'opera importante perchè disegna un percorso, percorribile in tutta sicurezza, dal centro città al Canova e viceversa, che, con diramazioni già in essere porta pure al Sile, attraverso il nuovissimo ponte d'Orlando, da un lato e all'Ostiglia, di cui s'attende sempre il completamento dell'Ultimo Miglio, dall'altro ed aggiunge un altro importante tassello a quel quadro di mobilità sostenibile ed "intelligente" che era una delle priorità dell'attuale amministrazione cittadina e dell'assessore ai lavori pubblici Ofelio Michielan in particolare. Il cantiere dovrebbe terminare nel mese d'aprile e ci si augura che, di pari passo, si provveda ad una necessaria, adeguata sistemazione della relativa segnaletica stradale , ora assai carente se non addirittura compromessa, in modo tale da rendere veramente fruibile il percorso, soprattutto per i turisti che ora s'imbarcano spesso in rischiosi attraversamenti lungo le bretelle della tangenziale e l'adiacente rotatoria. Vittore Trabucco