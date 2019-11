San Giuseppe, paperelle sul tunnel Po

Non solo alberi abbattuti ed ancora abbandoni delittuosi di rifiuti, affatto interrotti dalla pioggia, ma anche il consueto disastro nel tunnel Po: ecco il lascito dell'ondata di maltempo, purtroppo affatto conclusasi, a San Giuseppe. Una simpatica frotta di paperelle ha voluto provare il lago del tunnel Po, quello che sottopassa la tangenziale, uno dei 2 che insistono lungo l'Ultimo Miglio della ciclopedonale Ostiglia, la Strada del Respiro che fa davvero "respirare rabbia". Una situazione, questa, irrisolta sin dall'origine quando, dopo la posa in opera del manufatto, fine luglio 2017, le precipitazioni dell'autunno successivo l'avevano ridotto ad un incredibile, novello Garda. Le paperelle hanno sguazzato allegre nei 27 (!!) cm raggiunti in altezza dall'acqua che ha sommerso il tunnel ben oltre le rampe d'entrata e d'uscita rendendolo nuovamente impraticabile. Problema ben noto come ben nota appare l'inspiegabile, pervicace volontà di non risolverlo nonostante basti seguire il progetto originale, in particolar modo nelle tavole 12.5 e seguenti, che specifica in dettaglio i sistemi di captazione ed espulsione delle acque meteoriche. Tavole rimaste lettera morta. Per quale malsano arcano si preferisce offrire ai turisti ed ai cittadini che transitano quotidianamente lungo questo gioiello di salubrità a tutto tondo questo spettacolo vergognoso? La frotta di paperelle ha poi provato l'ebbrezza dell'altro lago che sommerge, ad ogni precipitazione un po' sopra la media, una buona parte di v.le della Serenissima in prossimità dell'ecocentro rendendo problematica la circolazione. Nei giorni scorsi c'era stato un sopralluogo dei tecnici comunali ma, come sempre , si preferisce affidarsi alla clemenza di Giove Pluvio piuttosto che intervenire in modo finalmente risolutivo. Intanto attendiamo con apprensione le prossime, annunciate, intense precipitazioni. Le uniche a sorridere saranno le simpatiche paperelle. Vittore Trabucco