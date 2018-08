San Giuseppe, riaperto viale della Serenissima

TREVISO Riaperto stamane completamente v.le della Serenissima, tolti i semafori che facevano procedere a senso unico alternato lungo le bretella laterai i veicoli e ripristinata la normale circolazione verso l'area dogana ed il Cerd di Contarina dopo la chiusura, protrattasi per mesi in seguito al ritrovamento di rifiuti tossici nello scavo del secondo dei 2 tunnel previsti nel progetto "Ultimo Miglio" della ciclopedonale TV/Ostiglia. Tunnel ora finalmente completato nella sua struttura ed in attesa dei lavori complementari che,il caso del Po, il sottopasso all'altezza della tangenziale purtroppo insegna , si spera risolvano subito il problema costante degli allagamenti della sede, anche solo con poche gocce d'acqua, che caratterizzano, in negativo, questi manufatti. Manca ancora parecchia strada per la consegna definitiva dell'opera e, alla fine di questo mese, doppieremo allegramente l'anno di sforamento dei termini previsti - 30 agosto 2017!- Ora, mentre si procede alacremente nell'allestimento delle varie strutture per l'Home Festival che aprirà i battenti guarda caso proprio il 30 agosto, spero non succeda come l'anno passato con lo stop, l'ennesimo, del cantiere. Parlando proprio ieri con Francesco Maestri fondatore e presidente della sez Cicloturismo del CAI di Ostiglia venuto, con alcuni soci sezionali, in avanscoperta a vedere lo stato dei lavori per organizzare un'escursione lungo l'ex ferrovia sino all'Adriatico abbiamo convenuto, io con un groppo allo stomaco, lui con più stoica rassegnazione, che forse l'apertura sarà per fine anno, non certo per questo mese come le voci dall'interno davano per certo. E constatavamo con un amaro sorriso che, dati alla mano, si è fatto prima a realizzare il Passante di Mestre che questi 2.6 km di ex ferrovia col sedime già bello che pronto.. - Se ti può consolare- aggiungeva - i lavori nel mio comune non sono manco partiti nonostante tutte le promesse e gli accordi sottoscritti davanti ai media.- Magrissima consolazione...

Vittore Trabucco