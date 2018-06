San Giuseppe: rifiuti "speciali" ritrovati nel quartiere

TREVISO Subito prima dell'entrata del sottopasso della stazioncina di Santi Quaranta, in zona Eden, venendo da via Bernardi a ridosso del tronco di un albero sono stati trovati: un beauty case, probabilmente sottratto alla legittima proprietaria, un portafoglio, un sacchettino con delle monetine, alcuni foulards e diverse stampe di e-mail, forse di conferma di qualche prenotazione aerea.

Resti di un possibile furto? Il risultato di un'arrabbiatura improvvisa della proprietaria che ha gettato via tutto per sbarazzarsi di ricordi dolorosi? Una performance artistica di "garbage art" , non nuova in questo quartiere e tanto di moda oggi? Una risposta chiara e certa al momento non c'è. Quel che è sicuro però è l'ennesimo caso di abbandono improprio di rifiuti in un'area verde del capoluogo di Marca sempre più al centro di episodi simili, segno di un'inciviltà galoppante.