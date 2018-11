San Giuseppe, una domenica al bazar del "Fuori tutto!"

La zona è sempre la stessa perchè questi delinquenti transumanti non tradiscono mai i loro "luoghi del cuore" dove evidentemente si sentono sicuri ed impuniti. Siamo infatti in area dogana ed ecocentro, a San Giuseppe ,lungo le bretelle che da v.le della Serenissima scendono agli ingressi delle 2 strutture. Una domenica come tante con cicloturisti e semplici camminatori che si riossigenano lungo il tratto di Ultimo Miglio dell' Ostiglia che scorre lì in mezzo tra i 2 tunnel che sottopassano la tangenziale ed il succitato viale.Pure qualche auto, che sosta brevemente, il bagagliaio aperto per qualche istante e poi via di corsa.E lo spettacolo, si fa per dire, che si presenta attorno lascia allibiti e sconfortati: cumuli d'immondizia d'ogni sorta, dai capi d'abbigliamento, anche di marca, calzature, valigie che sembrano aver appena passato il chek in (l'aeroporto è a 2 passi!), naturalmente svuotate del loro contenuto, elettrodomestici piccoli e grandi, dal frigo agli spremi-agrumi fino agli schermi da computer ai drive ed ai cd, insomma un autentico bazar della serie "svuotiamo tutto". Certo, non siamo alle "cordigliere" di rifiuti di altri capoluoghi italiani ma se questo è il "modello Treviso" di cui parlano in questi giorni i media nazionali beh, penso ci sia da rivedere qualcosina ! Piccola noticina finale: sparsi qua e là tanti pelouches, piccoli e grandi, forse venuti a noia ai loro proprietari, che avrebbero fatto la gioia di qualche bambino meno annoiato e fortunato. Anzi, voglio usare l'indicativo presente: spero, ora, vengano raccolti e vadano a regalare momenti di felicità a chi lo spreco schifato non sa proprio cosa sia. Vittore Trabucco