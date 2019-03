Sarmede: inaugurata la mostra "Fermento Cromatico" di Vinicio Momoli

Sarmede, 09/03/19 Inaugurazione mostra "Fermento Cromatico" di Vinicio Momoli organizzata da GAC3 Sabato 9 marzo, a Sarmede negli spazi espositivi della Casa della Fantasia, grande partecipazioni di amici del GAC3, appassionati e collezionisti di arte contemporanea all' inaugurazione della personale di Vinicio Momoli "Fermento Cromatico".

La mostra è stata presentata da Pessotto Roberto di GAC3 mentre, dopo il saluto del sindaco di Sarmede Larry Pizzol, il critico d'arte e professore all' Accademia Albertina di Belle Arti di Torino Edoardo Di Mauro ha introdotto il lavoro di Vinicio Momoli, che segue da diversi anni, contestualizzandolo dal punto di vista storico-artistico. Le sale della mostra, allestita basandoci sulla caratteristica di Vinicio Momoli di non fare distinzione, nel suo lavoro ultimo, tra quadri "tradizionali" , sculture e istallazioni, hanno proiettato il numeroso pubblico presente in una dimensione dove pensieri, forme e colori vibravano in una misteriosa e seducente sinfonia. L'inaugurazione, come da tradizione del GAC3 si è conclusa in un aperitivo per le più di centocinquanta persone intervenute. La mostra è visitabile, con ingresso gratuito, nei giorni 16-17-23-24 marzo con orario 10-18.