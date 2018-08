Dama: Scaggiante bronzo nel Blitz e 4° nello Standard, Perletti 17^ e 26^ all'European Youth Championship

Per la nona volta il maestro trevigiano Alessio Scaggiante, in forza all’A.S.D. "Energya" di Maser, ha partecipato per meriti sportivi al "20° European Youth Championship", il campionato europeo giovanile di dama internazionale (la dama dalle 100 caselle). Il campionato europeo si è svolto a Vilnius (Lituania) dall’ 1 al 9 agosto. Alessio ha rappresentato la categoria under 26 con altri 7 atleti italiani della FID (Federazione Italiana Dama). A rappresentare per la prima volta l’Italia nei Minicadetti ,è stata Sabrina Perletti da San Zenone degli Ezzelini, in forza dell’A.S.D. "Energya" di Maser . Nel campionato a tempo standard, dopo gli otto turni di gioco previsti, Alessio, si dovrà accontentare del 4° posto, terminando imbattuto, a pari punti con il vincitore, ed unico ad averlo battuto nello scontro diretto. Nel podio dell' under 26 saliranno un ucraino, un bielorusso e un francese. Successivamente al Campionato standard si è svolto il Campionato Blitz (tempo ridotto). Alessio conquista la medaglia di bronzo per l'Italia negli Youth .Saliranno assieme a lui sul podio un bielorusso e un olandese. Nessun italiano era riuscito a conquistare il podio in questo campionato. Al suo primo Europeo, Sabrina Peletti affronta le partite sempre con il massimo impegno, chiudendo il campionato nella categoria Minicadetti al 17° posto a tempo standard, e al 26° posto nel Blitz .