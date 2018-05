Security Summit: a Treviso si parla di imprese e sicurezza

TREVISO Mercoledì 16 maggio il capoluogo di Marca ospita il Security Summit 2018, convegno dedicato ai temi della sicurezza delle informazioni, delle reti e delle infrastrutture informatiche.

L’appuntamento è dalle ore 9 alle 18 presso l’Auditorium Fondazione Cassamarca. Gli esperti del Clusit - Associazione per la Sicurezza Informatica in Italia - in collaborazione con Unisef, la società di servizi e formazione delle Unioni degli Industriali delle province di Treviso e Pordenone, insieme a esponenti di spicco delle istituzioni e dell’economia del Triveneto, delineeranno la situazione della sicurezza delle informazioni e della rete, con riferimento alle specificità locali. Aprirà i lavori l’intervento di Sabrina Carraro, Presidente Unisef e Vice Presidente Unindustria Treviso; seguirà la presentazione del Rapporto Clusit 2018, che raccoglie e analizza i dati relativi agli incidenti gravi verificatisi nel 2017, offrendo una panoramica aggiornata sugli scenari della sicurezza cyber e le prospettive per i prossimi mesi. “Le imprese e le organizzazioni del Nordest, in molti casi caratterizzate da una presenza diffusa su scala mondiale, sono particolarmente esposte alle minacce di violazione informatica, con i rischio di perdita di dati e conseguenti danni sia economici che a livello di reputazione”, afferma Alberto Mercurio, responsabile delle attività sul digitale di Unisef. “Coerentemente con la nostra missione di servizio sul territorio, abbiamo rinnovato l’impegno con il Clusit, certi che contribuire alla diffusione di cultura sui temi della sicurezza informatica significhi apportare valore alle nostre imprese e istituzioni”, conclude Mercurio.“ La partnership con Unisef è particolarmente significativa per il Clusit, poiché conferisce concretezza sul territorio ai temi che sono insiti nella nostra proposizione associativa, nell’obiettivo di rendere imprese e istituzioni più consapevoli e più attente ai rischi cyber”, conferma Paolo Giudice, segretario generale Clusit.

Security Summit Treviso prevede poi un’ampia sessione dedicata alla gestione del rischio sicurezza in ambito industriale e specificatamente dell’Industria 4.0. Oltre ad interventi tecnici sull'evoluzione delle tecnologie e delle tecniche di attacco e difesa, in concomitanza con i termini per la piena applicabilità del Nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati (GDPR) e con l’entrata in vigore della normativa NIS nei prossimi mesi, gli esperti del Clusit proporranno inoltre alcuni interventi in ambito normativo. Dopo la chiusura dei lavori, alle 18.00, Security Summit Treviso offrirà una ulteriore occasione di confronto ai partecipanti con l’Hacking Film Festival, evento dedicato ai lungometraggi e documentari indipendenti sul tema dell’hacking e della (in)sicurezza informatica, a cui segue un dibattito coordinato dagli esperti del Clusit. L’Hacking Film Festival è realizzato in collaborazione con la Facoltà di Informatica Giuridica dell’Università degli Studi di Milano, con la responsabilità scientifica del prof. Giovanni Ziccardi. La partecipazione all'evento è gratuita, previa registrazione al sito www.securitysummit.it e consente di acquisire crediti Cpe (Continuing Professional Education) validi per il mantenimento delle certificazioni CISSP, CSSP, CISA, CISM o analoghe richiedenti la formazione continua. Security Summit ha il patrocinio della Commissione Europea e di Enisa, l’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza delle informazione e della rete.