Incrocio pericoloso a San Giuseppe: il Comune risponde con un cartello alle proteste dei residenti

TREVISO San Giuseppe, incrocio tra strada dell'aeroporto, via Muneghe e statale Noalese con relativo attraversamento pedonale. Vedendo il nuovo segnale indicante il limite di velocità a 50 chilometri orari, i residenti hanno pensato subito che si trattasse della risposta tempestiva alla petizione presentata all'amministrazione, in specie all'assessore Michielan, dove si chiedeva, per l'ennesima volta, di provvedere a mettere in sicurezza con opportuna segnalazione e congrui dispositivi sia le due vie, una delle quali, strada dell'Aeroporto, è un autodromo di successo visto il collegamento che offre tra Noalese e Castellana, sia l'incrocio, che risulta invisibile di notte come dimostra il succedersi di incidenti, l'ultimo poco tempo fa con sfondamento della vetrina del fornaio, sia infine l'attraversamento pedonale, assolutamente non illuminato a dovere già luogo di morte come ricordano i fiori deposti.

L'unico provvedimento preso è stato però un cartello stradale che indica una velocità che per gli automobilisti dovrebbe essere scontata, visto che la strada attraversa caseggiati abitati e pericolosi incroci. Il cartello ha sollevato nuove polemiche tra i residenti che hanno polemizzato in questo modo: "Forse si invitano gli automobilisti a sfondare le vetrine a velocità moderata così da limitare i danni ai residenti? O si fa divieto, visti gli esercizi commerciali presenti, di acquistare più di 50 panini al dì ?O di consumare più di 50 tiramisù alla trattoria che fu culla di questa delizia? O infine di non attraversare le strisce più di 50 alla volta? Un bel mistero! Divertente anche, se non fosse che le istanze presentate dalle famiglie della zona sono davvero serie e le risposte che si attendevano altre, evidentemente".