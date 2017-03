Serata di solidarietà per Casa Respiro

PRO LOCO DI ZERO BRANCO Serata strepitosa per la solidarietà, 2000 euro consegnati dalla Pro Loco ieri sera all'associazione Casa Respiro di Zero Branco, un segnale chiaro che la Pro Loco vuole dare alle sue iniziative, aiutate chi ha più bisogno di noi, e la gente quando li chiamiamo a metter mano al portafoglio rispondono sempre, fidandosi di un esito scontato che è quello della certezza di un ricavato e la consegna. Segno che la pro Loco di Zero Branco ha la fiducia di molta gente. Tutti i Volontari sono felici di questi risultati che ci contraddistinguo, dando un senso concreto alla missione di una Pro Loco che proprio per la sua organizzazione sa incidere su temi sensibili come quello della solidarietà. Noi rispondiamo a tante polemiche con il silenzio e con i fatti. Grazie ai volontari e al paese di Zero Branco che in punta di piedi risponde in massa. Renzo Benozzi