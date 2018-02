Simone Cristicchi in visita a Palazzo Foscolo di Oderzo

ODERZO All'indomani del suo spettacolo "Esodo", andato in scena in città, l'attore-cantante Simone Cristicchi ha fatto tappa a Palazzo Foscolo di via Garibaldi per visitare la mostra "Dylan Dog negli incubi di Alberto Martini", organizzata da Oderzo Cultura. Insieme ai consiglieri di gestione Matteo Negro e Alberto Pessa (nella foto insieme agli organizzatori di "Opera in Piazza"), l'artista ha potuto ammirare le decine e decine di tavole originali esposte alla temporanea e poi le illustrazioni di Martini, conservate presso la pinacoteca a lui dedicata. "Sono stato più che felice della visita - ha commentato l'artista che ha poi firmato l'albo delle presenze, consultabile a Palazzo Foscolo, con un proprio "autoritratto" - . E' davvero una splendida collezione, non posso che fare i complimenti per le opere che ho avuto la possibilità di ammirare". La mostra "Dylan Dog negli incubi di Alberto Martini" è aperta ogni venerdì, sabato e domenica pomeriggio dalle 14,00 alle 19,00.