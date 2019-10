Online il sito dedicato a rievocazioni storiche in divisa, ai percorsi e luoghi storici del Triveneto

www.fotografodiguerra.it è un sito fotografico interamente dedicato alla Guerra che, tramite le immagini, ripercorre il passato dei luoghi del Triveneto in cui trovare le tracce indelebili della nostra storia. Un occhio verso il presente con le rievocazioni storiche, realizzate da reenactors, che spaziano dalle guerre napoleoniche, passando per la Grande Guerra fino al secondo conflitto mondiale. Fotografo di Guerra è realizzato con il contributo di Roberto Cavasin, fotografo amatoriale, ma con uno spiccato interesse verso la storia e la sua descrizione tramite le immagini. L’idea del sito è nata per permettere a tutti di rivivere la storia passata e valorizzare il grande lavoro delle associazioni di Rievocazione storica presenti nel territorio, amanti della storia, che attraverso il loro contributo aiutano le nuove generazioni a “non dimenticare” e studiare in una sorta di Living History. Nel sito sono presenti le sezioni dedicate alla rievocazione storia, ai percorsi storici, ai luoghi suggestivi da visitare e ai video, tutto facilmente navigabile anche da una mappa interattiva.