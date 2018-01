Sopralluogo dopo gli ultimi incidenti e la petizione dei residenti

TREVISO Sopralluogo stamane in strada dell'Aeroporto dell'assessore Ofelio Michielan assieme ai tecnici comunali ed alla Polizia Locale per rendersi conto de visu delle problematiche evidenziate dalla petizione dei residenti inoltrata il 14 dicembre scorso dove si evidenziavano le criticità di un incrocio, quello appunto tra la suddetta via, via Muneghe e la Noalese oggetto di incidenti, alcuni mortali, l'ultimo 2 giorni fa risultando, specie nelle ore notturne "invisibile" per un'illuminazione particolare che fa sembrare inesistente lo stop di strada dell'Aeroporto ed attraversato da decine di persone che vanno verso l'aeroporto Canova dal vicino park di via Reginato.

Il sopralluogo ha interessato anche il tratto di statale che dall'incrocio va all'ex Pagnossin dove, questa l'assicurazione, si provvederà alla tombinatura creando una ciclopedonale che consentirà una sicurezza totale per i percorritori, parecchi se si pensa al vicino park per il Canova ed al supermercato. Una verifica pure sull'Ostiglia, all'imbocco dell'Ultimo Miglio dove si provvederà ad una maggior segnalazione ed alla creazione di un dosso-rallentatore in modo da frenare gli "esuberanti" automobilisti che hanno da tempo trasformato la strada che collega Castellana e Noalese in una sorta di "km lanciato" mettendo quotidianamente a repentaglio l'incolumità dei residenti e dei bimbi dell'attiguo asilo nido. Speriamo davvero ora di non dover attendere le classiche "calende greche" per veder concretizzarsi qualcosa visto che, da 4 anni, ricordo queste problematiche all'aministrazione nell'annuale incontro che il consigliere comunale di zona Zuliani organizza per fare il punto sull'operato, fatto ed in fieri.