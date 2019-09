Sottopasso allagato 3 giorni dopo l'ultima pioggia: l'ira dei residenti

A tre giorni dall'ultima pioggia, il sottopasso della Tangenziale in via Po risulta agibile solo in bicicletta o, in alternativa a pedoni muniti di stivali. «Per una città come Treviso, che si qualifica "Città d'acque" ignorare il corretto uso delle pompe sommerse è un lusso che non ci si può permettere» commentano indignati i residenti. Va inoltre sottolineato come il manufatto sia stato realizzato di recente ma, nonostante questo, sia già in corsa per rivaleggiare con gli altri punti "bassi" della viabilità urbana.