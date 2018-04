Dalla Francia alla Marca: gli studenti di Orléans in visita a Treviso

TREVISO Nella giornata di giovedì 12 aprile,presso la Sala degli Affreschi di Palazzo Rinaldi, l’assessore alla cultura Luciano Franchin ha ricevuto una delegazione di insegnanti e studenti del Collège Saint Charles di Orléans ospiti per una settimana di famiglie di alunni dell’Istituto Canossiano “Madonna del Grappa”, nell'ambito di un proficuo interscambio culturale tra le due scuole iniziato ben dieci anni fa, grazie alla dedizione e all'impegno della professoressa Maria Giovanna Ferrero.

I docenti francesi, accompagnati dal preside dell’Istituto Canossiano, Stefano De Marchi, hanno espresso grande apprezzamento per la squisita ospitalità offerta dalle famiglie italiane, sottolineando l’importanza di questa esperienza per i ragazzi italiani e francesi, opportunità di un significativo confronto tra culture diverse e amiche. Molti studenti di Orléans tornano a Treviso anche per tre anni consecutivi e questo legame tra le giovani generazioni rappresenta un’ottima occasione per rinnovare lo storico gemellaggio tra Treviso e Orléans firmato nel 1959.