Coronavirus, la t-shirt trevigiana che brilla e aiuta l'ospedale Ca' Foncello

«Da indossare con orgoglio ora, e quando tutto sarà finito» dice Monica, titolare di un’azienda artigiana a Quinto di Treviso e appartenente alla storica famiglia Mastella, la stessa di Mastella Design, il gruppo che da anni produce mobili per bagno.

La t-shirt con la bandiera italiana era in produzione diversi anni fa, ci racconta Monica, ed è stato in assoluto il capo più venduto del brand. «Abbiamo voluto riproporla ora, per dare il nostro contributo, nel modo in cui sappiamo farlo, per fronteggiare la difficile situazione attuale». La t-shirt è disponibile nelle taglie dalla S alla XL, e nei colori bianco, nero e blu navy. Il prezzo è di 50 euro, ed può essere ordinata scrivendo una mail a info@monicamastella.it.