Tatuatori per Treviso in aiuto per l'emergenza Coronavirus

Una bellissima iniziativa ideata da “Tatuatori per Treviso", nata per sensibilizzare ed aiutare le persone, riguardo ad un problema che unisce tutti noi; l'emergenza medico-sanitaria che stiamo affrontando in questo periodo, causa COVID-19. Molti noti artisti, come ad esempio Paolo Melasi di Neanderthal Tattoo's Shop, hanno deciso di rimboccare le proprie mani armandosi di colori e pennelli per combattere questo nemico invisibile, tramite un contributo in beneficenza. È stato quindi deciso di organizzare un'asta, iniziata domenica 22 marzo alle ore 10:00, dove sarà possibile acquistare quadri realizzati da ben oltre 50 tatuatori della zona trevigiana, insieme ad altre opere create da vari artisti della Marca. L’asta terminerà Lunedì 23 Marzo alle ore 14:00 ed il ricavato verrà devoluto interamente alla Regione Veneto per l'emergenza Coronavirus.