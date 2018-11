«Anziani non autosufficienti: una stangata per troppe famiglie»

Il tema della non autosufficienza, le mancate risposte della Giunta Zaia e la conseguente stangata per migliaia di famiglie, saranno al centro dell’incontro promosso dal gruppo regionale del Partito Democratico lunedì prossimo, 5 novembre, alle 20.45 all’Hotel Ca’ del Galletto in via Santa Bona Vecchia a Treviso.

Verrà illustrato il Libro bianco sui Centri servizi per anziani, curato dal consigliere dem Claudio Sinigaglia, presente insieme al collega Andrea Zanoni che coordinerà la tavola rotonda. “In questa pubblicazione mostriamo, dati alla mano, come l’alto costo delle rette a carico delle famiglie per inserire un proprio caro in casa di riposo, decisione già di per sé difficile, sia un’emergenza: quasi diecimila sono costrette a pagare l’intera quota con un importo medio di 2.300 euro e punte fino a 3.000, evidenziando le responsabilità. L’immobilismo della Regione, con la mancata riforma delle Ipab e il blocco del valore delle impegnative, fermo dal 2009, sta mettendo in seria difficoltà anche i Centri per anziani e le amministrazioni comunali, con conseguenze devastanti per l’intero sistema. Il tema della non autosufficienza, insieme a quello del personale, dovranno essere centrali nel nuovo Piano sociosanitario e le nostre proposte vanno proprio in questa direzione”, spiegano i due consiglieri democratici. Interverranno il segretario provinciale Giovanni Zorzi e il responsabile Sanità del Partito Democratico Nicolò Rocco, oltre al sociologo e ricercatore Davide Girardi con una relazione su ‘Andamenti demografici e dintorni. Una questione che riguarda tutti’. Alla tavola rotonda parteciperanno anche rappresentanti di enti locali, sindacati, dirigenza e personale sanitario e sociosanitario.