"Taxi": ecco la nuova canzone di Roy Raheem e Slim Gong

Roy Raheem, artista veneto di origini nigeriane ha rilasciato in collaborazione con Slim Gong artista originario della Mauritania, un singolo dalle sonorità caraibiche ed estive in questo periodo con la speranza di alleggerire un po'le lunghe giornate in quarantena. Infatti hanno deciso di realizzare il video in una versione "Smart" cioè con tutte le persone partecipanti da casa durante il lockdown, provenienti da tutto il mondo rispettando le norme vigenti. Il titolo è "Taxi (Sorridere è già una rivincita)" che vuole essere un mantra da portarsi dentro e ripetere in questo momento di grande confusione e incertezza. È disponibile su tutte le piattaforme musicali, lo Smart Music Video in versione integrale è invece visualizzabile dal canale YouTube Roy Raheem.